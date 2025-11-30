El aeropuerto de Vilna cesa temporalmente actividad por posibles globos en espacio aéreo

Según informó el aeropuerto de Vilna en un comunicado, entre las 16.09 GMT y las 23.00 GMT se suspendieron los "movimientos de aviones", una decisión "influenciada por las señales de navegación características de globos moviéndose" en dirección de la infraestructura aeroportuaria.

"Se invita a los pasajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados o se hayan visto afectados por las restricciones a ponerse en contacto directamente con sus aerolíneas para obtener información más detallada", indicó el comunicado del aeropuerto de la capital lituana.

El cese temporal de la actividad en el aeropuerto de Vilna se ha convertido en un hecho recurrente en las últimas semanas.

A finales de octubre, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo que la repetida presencia de los globos meteorológicos en el espacio aéreo de su país, empleados usualmente por contrabandistas desde Bielorrusia, constituía una "amenaza híbrida".

En octubre, debido a la reiterada interrupción de la actividad en los principales aeropuertos de Lituania, Vilna y Kaunas, el país báltico decidió cerrar su frontera con Bielorrusia.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Lituania decidió reabrir los pasos fronterizos cerrados el pasado 29 de octubre.