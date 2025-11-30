El déficit comercial de Nicaragua disminuyó un 20,2 % en los primeros nueve meses de 2025

"El déficit acumulado a septiembre fue de 1.701,7 millones de dólares, menor en 20,2 % al de enero-septiembre de 2024 (2.133,3 millones)", detalló el banco emisor del Estado en un informe.

Las exportaciones totales de mercancías y de bienes de zona franca a septiembre sumaron 6.813,9 millones de dólares, para un incremento del 15,8 % con respecto al mismo periodo de 2024, debido a un alza de las exportaciones de mercancías (27,6 %) y en las exportaciones de zona franca (1,6 %), precisó.

El crecimiento de las exportaciones de mercancías estuvo soportado por el aumento de las exportaciones mineras (49,2 %), agropecuarias (43,1 %), y de la industria manufacturera (4,3 %), puntualizó.

Por su parte, el incremento en las exportaciones de zona franca se debió a mayores exportaciones de arneses (7,6 %), productos textiles (2,3 %), frutas y hortalizas (13 %), entre otros, atenuado por las disminuciones en productos pesqueros maquilados (-37,3 %), y aceite de palma (-23,5 %), de acuerdo con la información.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, las importaciones de mercancías y de bienes de zona franca a septiembre de 2025 totalizaron 8.515,6 millones de dólares, un 6,2 % más que las registradas a septiembre de 2024, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este resultado fue consecuencia del incremento de 7,1 % en las importaciones de mercancías y 2,9 % en las importaciones de materias primas para las industrias de zonas francas, explicó la entidad monetaria.

Nicaragua cerró 2024 con un déficit en su balanza comercial de 3.058,5 millones de dólares, un 24,6 % más al registrado un año antes.

Ese déficit comercial representó un 17,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua de 2024, de acuerdo con los datos oficiales.