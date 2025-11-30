El exdiputado José Manuel Pureza es elegido como líder del portugués Bloco de Esquerda

La candidatura A, encabezada por Pureza, se impuso a las restantes cuatro con 384 votos en la elección para renovar la mesa nacional del partido, donde logró 65 de los 80 asientos, en una votación que fue a mano alzada al final de la XIV Convención Nacional del BE en el pabellón deportivo Casal Vistoso de Lisboa.

En el pasado Pureza, de 66 años y católico practicante, fue vicepresidente de la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) y actualmente es catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra.

Tiene por delante la tarea de recuperar el espacio perdido en los comicios legislativos y municipales de este año, donde el BE ha quedado como fuerza marginal con apenas un diputado en el Parlamento.

Durante los dos días de convención entre ayer y hoy, se han escuchado críticas a la gestión de Mortágua por haber apostado por una gestión centralizada del partido y por su participación en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, coincidiendo con la campaña para los comicios municipales del pasado 12 de octubre.

Aun así, Pureza alabó en su discurso la decisión de Mortágua de unirse a la flotilla: "Les digo con toda convicción que Mariana en la flotilla solo puede ser un orgullo para todos nosotros y un orgullo para todo Portugal", dijo el responsable sobre su predecesora que estaba en la convención vistiendo con 'kefiya', el pañuelo palestino.

Durante los dos años de liderazgo de Mortágua, desde mayo de 2023, el BE ha pasado de tener cinco diputados en la Asamblea de la República a uno, en un contexto en que Portugal ha virado a la derecha con la ascensión de la alianza conservadora AD al Gobierno, tras más de ocho años de Ejecutivos socialistas, y el avance de la ultraderecha.

A ello se suma la polémica protagonizada por el BE a comienzos de este año cuando se filtró en los medios había despedido a dos trabajadoras que habían dado a luz recientemente en 2022, cuando era líder del grupo Catarina Martins, predecesora de Mortágua en el cargo y actual candidata a la Presidencia del país.

Tras el balance que se ha hecho en los últimos dos días sobre la situación del partido, Pereza pidió disculpas al pueblo portugués "porque la izquierda todavía no ha logrado vencer a la ultraderecha".

"Pero garantizo que el Bloco va a ir a la lucha con toda su energía, Portugal es un país de democracia", señaló el nuevo líder del BE, quien también mencionó en su alocución la huelga general convocada para el próximo 11 de diciembre en el país contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno de centroderecha.

Asimismo, abogó por la subida de las pensiones y de los salarios de los trabajadores, así como una mejora del Servicio Nacional de Salud y "el acceso a una vivienda digna que no sea utopía, sino una realidad".