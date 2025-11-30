El expresidente mexicano López Obrador reaparece para promocionar su libro 'Grandeza'

En un video grabado en su rancho La Chingada en el estado de Tabasco (sur de México), López Obrador afirmó que optó por abandonar la esfera pública para no sentirse "insustituible", ni caer en convertirse en "cacique, caudillo o jefe máximo".

"No es una simulación, estoy jubilado", afirmó, sobre su retiro, luego de que su sucesora, Claudia Sheinbaum, asumió el poder el 1 de octubre pasado.

El expresidente compartió que desde entonces se ha dedicado a escribir el primero de dos libros que formarán una colección sobre el 'humanismo mexicano', un término relativo al movimiento político que encabezó.

"Ahora no estoy en la práctica, estoy en la teoría (de la política) fundamentando lo que hicimos", señaló sobre su movimiento conocido como 'cuarta transformación' o '4T', del cual afirmó se sustenta en dos pilares: la vasta cultura mexicana y la fecunda historia política.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodeado de pollos y aves en un jardín, López Obrador afirmó que el primer libro, editado por Planeta, "tiene que ver con la grandeza de México" antes de la conquista española. "Para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas de dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia", expuso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Adelantó que el segundo libro, 'Gloria', se publicará el próximo año y se enfocará en relatar la "fecunda historia política" de su movimiento.

Además, señaló que decidió presentar su libro vía redes y no en una plaza pública porque "no hay que hacerle sombra a la presidenta" Sheinbaum.

"Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos unidos", expresó el mandatario, y pidió apoyar a Sheinbaum "porque todavía es temporada de zopilotes, buitres y halcones".

Por otro lado, contó que está tan desconectado de la vida pública que "se entera de las noticias con dos días de retraso", y ya no quiere "saber más".

También compartió que vive solo en su rancho y que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a veces los visita porque ella sigue en la Ciudad de México para estar pendiente de su hijo Jesús Ernesto, de 18 años, que recién ingresó a la universidad.

Finalmente, comentó que solo saldría a la calle por tres razones: si hubiera un atento "contra la democracia", para defender a Sheinbaum si hubiera intento de golpes de Estado o "si la acosan", y para defender la soberanía de México.

"Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero... y si se violara la soberanía entonces sí saldría a la calle", zanjó.