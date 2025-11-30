El Gobierno surcoreano se compromete a llegar al fondo de la filtración masiva de Coupang

El ministro de Ciencia, Bae Kyung-hoon, que presidió el encuentro, explicó que el atacante aprovechó una vulnerabilidad en el proceso de verificación del servidor de la empresa para acceder a los datos, según detalles publicados por la agencia local de noticias Yonhap.

El funcionario añadió que es prematuro determinar si la información ha salido al exterior o si el incidente corresponde siquiera a un ciberataque, dados los precedentes de accesos no autorizados entre personas con información privilegiada y que hasta el momento no se ha encontrado ningún código malicioso en el sistema de la empresa.

Bae también dijo que el Ejecutivo revisará en profundidad las afirmaciones de Coupang de que la información financiera no se ha visto comprometida.

Los 33,7 millones de afectados suponen casi toda la base de datos de clientes de Coupang, que ha asegurado que ni la información de pago ni las credenciales de inicio de sesión se han visto comprometidos, pero sí detalles como los nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones postales de entrega de las cuentas.

La empresa descubrió el acceso no autorizado a la información personal de sus clientes el pasado 18 de noviembre y notificó a las autoridades, aunque en aquel entonces informó de que la filtración había afectado a 4.500 clientes.

Coupang ofreció en la víspera datos actualizados del incidente, entre los que reveló que el acceso no autorizado se remonta al menos al pasado 24 de junio, y afirmó que la ruta de acceso ya ha sido bloqueada y se ha reforzado la vigilancia interna.

La policía está llevando a cabo una investigación propia para determinar cómo se produjo la filtración.

El volumen de cuentas afectadas supera al número de usuarios que se vieron impactados por una filtración en abril en el gigante surcoreano de las telecomunicaciones SK Telecom, 23,2 millones, un incidente por el que la empresa recibió una multa de 134.800 millones de wones (79 millones de euros/92 millones de dólares).