El papa apoya antes de llegar a Líbano la solución de dos Estados entre Israel y Palestina

Además, el pontífice estadounidense avaló la mediación del presidente turco, Recep Tayyin Erdogan, en esta crisis en Oriente Medio y en la guerra de Ucrania.

León XIV contestó durante el vuelo dos preguntas de los periodistas turcos y explicó que abordó en su reunión con Erdogan a su llegada a Turquía el pasado jueves estos dos conflictos, recordando que el Vaticano desde hace tiempo apoya la creación de los dos Estados.

"Aunque Israel no la apoya lo vemos como la única solución que se puede ofrecer para el conflicto que continuamente viven", explicó.

Asimismo puntualizó que el Vaticano "es amigo de Israel" y que "está intentando con las dos partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a una solución justa para todos", en lo que también Turquía podría tener que "jugar un papel" en ello.

León XIV explicó que con el presidente turco también habló de la guerra de Ucrania y que por ahora "desgraciadamente" no se ha podido encontrar una solución.

Pero espera que Erdogan "con la relación que tiene con los presidentes de los países- Ucrania, Rusia y Estados Unidos -, pueda promover el diálogo y que haya un alto el fuego y se pueda resolver el conflicto", sostuvo.

Por otro lado, el papa también adelantó que en estos días en las reuniones con los líderes de las varias ramas del cristianismo se ha planteado la posibilidad de darse cita en 2033 en Jerusalén para conmemorar los 2.000 años de la Resurrección de Cristo.

Explicó que la idea ha sido acogida y apoyada por el resto de cristianos, pero que aún quedan muchos años.