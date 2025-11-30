El partido del populista Parisi decide votar nulo o blanco en la segunda vuelta de Chile

En una consulta online celebrada este domingo, el 78 % de los militantes optó por votar nulo o en blanco, frente al 20 % que se inclinó por Kast y al 2 % por Jara.

"Este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje", dijo en un comunicado el partido de Parisi, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial.

El economista, de 58 años, volvió a desafiar a las encuestas y, al igual que en las elecciones de 2021, quedó tercero, por detrás de Jara y Kast, con el 19,7 % de los votos.

"El PDG sigue firme, trabajando con humildad y convicción, a pesar de haber sido excluidos de distintos espacios y ninguneados por las encuestas, volvimos a consolidarnos como la tercera fuerza política del país", apuntó el partido en el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Este camino continúa, junto a la gente y para la gente", agregó

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mayoría de los 2,5 millones de personas que votaron por Parisi están disconformes con la política y el gobierno que lidera el izquierdista Gabriel Boric y son principalmente hombres menores de 45 años de clase media, según encuestas.

Sus grandes apoyos están en las provincias mineras del norte, las más afectadas también por la delincuencia y la migración irregular.

Con el lema "Ni facho, ni comunacho", Parisi propuso en campaña medidas tan dispares como la eliminación del IVA de los medicamentos o la celebración de un masivo "tuning" (autos modificados) si ganaba La Moneda.

En 2021, en vísperas de la segunda vuelta entre Boric y Kast, pidió el voto por el ultraderechista, pero esta vez dijo que "no firmará cheques en blanco a nadie".

Todos los sondeos coinciden en dar como claro ganador a Kast, que ya cuenta también con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a los votantes de Parisi.

El Partido de la Gente (PDG) sí que será clave en el Congreso, donde obtuvo 14 de 155 escaños y la derecha y la ultraderecha se quedaron a dos diputados de la mayoría.