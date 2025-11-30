El Polisario, dispuesto a negociar con Marruecos sobre Sáhara a la espera de calendario

En el marco de una conferencia internacional sobre colonialismo en África celebrada hoy en Argel, el alto representante del Polisario explicó que "están a la espera" de que "les contacte o visite" el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan De Mistura, para establecer un programa de trabajo.

Yeslam adelantó que esas negociaciones deben partir "de la legalidad internacional y las resoluciones vigentes" que, para el Polisario, incluye el derecho a la autodeterminación aunque contemple como opción la soberanía marroquí sobre la excolonia española.

La última resolución votada el pasado 31 de octubre por el Consejo de Seguridad exhorta a las partes a entablar conversaciones "sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

El líder saharaui definió hoy a Marruecos como un "colonizador africano" al considerar que lo que está haciendo en el Sáhara Occidental es "puro colonialismo" y calificó a este territorio como "la última colonia de África".

El Sáhara Occidental está considerado por la comunidad internacional un territorio no autónomo pendiente de descolonización, desde la retirada de España, que actualmente controla Marruecos en un 80%.