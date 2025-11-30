El presidente libanés lanza un mensaje de pluralismo y unidad ante el papa

"Este es el Líbano que hoy da la bienvenida a su santidad (...) un país único en su régimen, donde cristianos y musulmanes son diferentes en las creencias pero iguales en derechos, bajo una Constitución basada en la igualdad entre ellos", defendió el jefe de Estado durante su discurso.

"Por tanto, es un deber humano fundamental preservar el Líbano, pues si fracasa este modelo de existencia igualitaria y libre entre personas de diferente fe, este no podrá replicarse en ningún otro lugar", agregó.

Aoun alertó de que si alguno de los componentes "integrales" del Líbano desapareciera, sean cristianos o musulmanes, se rompería el "delicado" equilibrio nacional, y el país colapsaría en medio de un incremento del extremismo y la violencia.

En el Líbano, hay 18 grupos religiosos reconocidos oficialmente, la gran mayoría de ellos ramas del cristianismo o del islam, y las divisiones sectarias son un asunto sensible que en el pasado ha definido incluso conflictos armados.

En la actualidad, la población musulmana chií, una de las ramas mayoritarias en el país, se siente alienada tras la guerra del pasado año entre el grupo de esa comunidad Hizbulá e Israel, y hay voces que acusan al Gobierno de ignorar sus devastadas zonas sin reconstruir y sin recursos doce meses después.

En este contexto, el presidente libanés recordó al pontífice que la región cuenta con "muchos oprimidos" a la espera de sus bendiciones.

"Te urgimos a que le digas al mundo que debemos permanecer como el único lugar de diálogo en nuestra región y me atrevo a decir en el mundo, donde esta comunidad pueda cerrar filas alrededor del sucesor de Pedro. Como representantes unidos de todos los hijos de Abraham, con todas sus convicciones, valores sagrados y valores comunes", dijo.

"Ya que lo que el Líbano junta, el mundo en sí mismo no puede contener, y lo que el Líbano une, ninguna fuerza puede dividir. Solo con esta ecuación puede el Líbano estar en paz en esta región, y esta región estar en paz con el mundo", zanjó Aoun.