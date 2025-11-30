Estados Unidos y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas de ISIS

El operativo se desarrolló del 24 al 27 de noviembre en la provincia de Rif Dimashq, según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las fuerzas combinadas destruyeron más de 130 morteros y cohetes, múltiples fusiles de asalto, ametralladoras, minas antitanque y materiales para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. También se descubrieron y destruyeron drogas ilícitas.

“Esta exitosa operación garantiza que los avances logrados contra ISIS sean duraderos y que el grupo no pueda regenerarse ni exportar ataques terroristas a Estados Unidos ni al resto del mundo”, declaró el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central.

La operación se da tres meses después de que las fuerzas estadounidenses eliminaran a un alto mando de en el norte de Siria durante una operación en tierra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El alto mando asesinado el pasado 19 de agosto, fue identificado como un actor clave dentro del grupo terrorista de ISIS por supuestamente estar implicado en la planificación de atentados en Siria e Irak.