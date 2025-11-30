Fuerzas Armadas de Irán condenan la decisión de Australia contra la Guardia Revolucionaria

“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán condena enérgicamente la acción antiiraní del gobierno de Australia contra la Guardia Revolucionaria”, reza el comunicado recogido por la agencia IRNA.

El Estado Mayor denunció que esta decisión “imprudente” del Gobierno australiano, “dependiente y alineada con los objetivos malévolos del imperialismo, liderado por la América promotora del terrorismo” y al servicio de los “crímenes” israelíes, se tomó bajo presión de Washington y Tel Aviv.

El Gobierno de Australia anunció el jueves que ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de patrocinadores estatales de terrorismo, decisión que el Ministerio de Exteriores de Irán repudió el mismo día, calificándola de “ilegal, injustificable y una violación de las normas y principios del derecho internacional respecto al respeto de la soberanía nacional de los gobiernos”.

La cartera de Exteriores iraní aseguró que la “honorable” Guardia Revolucionaria Islámica es parte insustituible en la defensa de la integridad y la seguridad nacional de Irán contra la agresión extranjera y en la lucha contra el terrorismo.

Fundada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, la Guardia Revolucionaria es un cuerpo militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.