Gobierno paraguayo y Unesco pactan revalorizar humilde barrio que fue cuna de la guarania

La SNC informó este domingo en un comunicado que el "Pacto por la Chacarita", barrio oficialmente denominado Ricardo Brugada, fue acordado el sábado entre diversas entidades, entre ellas la Unesco, la Municipalidad de Asunción, las organizaciones vecinales del lugar e instituciones privadas.

“Este pacto nos va a unir a la sociedad civil, a organismos internacionales y al Estado paraguayo para generar acciones concretas de revalorización y puesta en valor, potenciando este barrio emblemático, cuna de la guarania", afirmó la secretaria nacional de Cultura, Adriana Ortiz.

El director de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Ernesto Fernández, destacó que la coordinación entre instituciones puede "ayudar a que haya el cambio que las comunidades necesitan".

"Desde la Unesco queremos reforzar esta expresión del alma paraguaya, queremos darle más y más vida", agregó Fernández, que llegó a Asunción desde Montevideo, sede de sus funciones.

La Unesco declaró a la guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2024.

El ritmo fue creado en 1925 por el compositor paraguayo José Asunción Flores, que nació en la Chacarita, un humilde barrio, que está situado en el centro de Asunción, al lado del río Paraguay.

Junto al lanzamiento del pacto se presentó el primer "Tour Guarania Unesco", una propuesta que amplía el existente "Chacatours-Guarania" y "conecta memoria, música y territorio" para visibilizar más la raíz en el barrio del ese género musical, indicó la SNC en su comunicado.

El "Pacto por la Chacarita", además, se plantea impulsar la cohesión social, la economía creativa, el turismo comunitario y la formalización de micro y pequeñas empresas, entre otras acciones.