Irán condena el cierre del espacio aéreo de Venezuela ordenado por Trump

“Es una violación flagrante de las normas y principios fundamentales del derecho internacional, incluidas las reglas que rigen el transporte aéreo internacional”, denunció en un comunicado a última hora del sábado el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei.

Baghaei señaló que esta acción de Washington, que se suma a una serie de medidas “provocadoras e ilegales” contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, constituye un “acto arbitrario y una amenaza sin precedentes” para la seguridad y la protección de la aviación internacional.

Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias que esta decisión podría tener para la paz y la seguridad internacionales.

El mandatario estadounidense declaró este sábado, a través de su red social Truth, el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, reza el mensaje de Trump.

Venezuela repudió de inmediato “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de EE.UU. y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado en repetidas ocasiones la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” del presidente estadounidense hacia Caracas en los últimos meses.

El propio líder supremo de Irán, Ali Jameneí, criticó la actitud de Washington en un discurso el jueves, al denunciar que “los estadounidenses están dispuestos a instigar guerras en cualquier parte del mundo por el petróleo y los minerales subterráneos, y hoy este belicismo ha llegado también a América Latina”.