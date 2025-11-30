Irán evaluá con los europeos si hay condiciones para un proceso "útil" de negociación

"En este momento no negociamos con los europeos, pero estamos evaluando si existen las condiciones para iniciar un proceso útil", dijo Araqchí a la agencia IRNA, días después de su reunión con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, de la que no habían trascendido detalles hasta hoy.

Araqchí señaló que "la oportunidad de abrir un canal de diálogo fue valiosa" dada la deteriorada relación entre Teherán y las capitales europeas tras la restauración, en septiembre pasado, de las sanciones de la ONU contra Irán, en una medida impulsada por Francia, Alemania y Reino Unido (E3).

El jefe de la diplomacia iraní indicó que ha acordado con su par galo continuar las conversaciones; sin embargo, subrayó que existe una diferencia clara entre diálogo y negociación.

"Con muchos países mantenemos conversaciones regulares, pero la negociación solo ocurre cuando dos partes buscan un objetivo concreto", señaló.

Durante la reunión del miércoles pasado, el ministro de Exteriores de Francia reiteró el firme compromiso de su país, junto con sus socios europeos y estadounidenses, con una solución diplomática a la contienda nuclear con Irán, por lo que pidió a Teherán que vuelva a la mesa de negociaciones “con miras a concluir un acuerdo sólido y duradero”.

Sin embargo, Araqchí aseveró hoy que las condiciones actuales “no permiten retomar negociaciones formales” ni con los europeos ni con Estados Unidos, país con el que Irán entabló cinco rondas de conversaciones nucleares entre abril y junio.

Estas negociaciones han quedado estancadas desde la guerra de 12 días entre el país persa e Israel, en la que también intervino Estados Unidos, bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes.

Las autoridades iraníes han reiterado en las últimas semanas su disposición a retomar las negociaciones con Washington cuando abandone sus “demandas excesivas” y deje de lado “su deseo de dictar”, y adopte, en cambio, una actitud orientada a lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Estados Unidos ha exigido a Irán que abandone el enriquecimiento de uranio, limite el alcance de sus misiles balísticos y deje de apoyar a los grupos aliados antiisraelíes como el Hizbulá del Líbano, los palestinos de Hamás y los hutíes de Yemen, exigencias que Teherán considera inaceptables.