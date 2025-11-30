Irán incauta un barco con bandera de Suazilandia por contrabando de combustible

“Se identificó una embarcación infractora transportando combustible de contrabando (diésel) bajo bandera de Suazilandia, que fue incautada por orden judicial y trasladada a la costa de Bushehr (sur)”, anunció el general Heydar Hanrian-Mojarad, comandante regional de la Marina de la Guardia Revolucionaria, según informó la televisión estatal iraní.

El general agregó que la embarcación transportaba 350.000 litros de combustible diésel de contrabando desde Irán, que fue recuperado y entregado a la Compañía de Refinación y Distribución de Productos Petrolíferos de Bushehr.

Asimismo, indicó que 13 miembros de la tripulación fueron detenidos, entre ellos ciudadanos de India y de un país vecino, cuyo nombre no fue revelado.

Las fuerzas iraníes anuncian regularmente la captura de barcos extranjeros en el golfo Pérsico o en el golfo de Omán por transportar combustible de contrabando, un problema recurrente en Irán, donde las autoridades han reforzado la lucha contra este lucrativo negocio que se aprovecha de los subsidios y de la devaluación de la moneda nacional.

A mediados de noviembre, el cuerpo militar de élite iraní incautó otro petrolero con bandera de las Islas Marshall en el estrecho de Ormuz por transportar 30.000 toneladas de productos petroquímicos desde Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur, lo que Teherán calificó de “carga no autorizada”.

Asimismo, en septiembre pasado, Irán incautó cinco embarcaciones y dos vehículos supuestamente implicados en el contrabando de combustible.