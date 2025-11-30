Israel anuncia detención de supuesto traficante de armas en Cisjordania ocupada

"Hoy temprano, miembros de la Unidad Duvdevan, bajo el mando del Batallón Efrayim, operaron en la zona de la aldea de Artah (suburbio de Tulkarem) y arrestaron al terrorista Ahmed Nizarala, quien se desempeñaba como principal traficante de armas en el movimiento terrorista de Tulkarem", reza la nota del Ejército.

Nizarala fue trasladado a dependencias de seguridad para ser interrogado, agrega.

El comunicado castrense concluye afirmando que las tropas continúan desarrollando operaciones en la zona para "prevenir ataques" contra civiles y soldados israelíes.

En incidentes separados, la Media Luna Roja Palestina reportó dos heridos de bala en la zona de Al Dahia, en la ciudad de Al Ram. El primero, alcanzado en la rodilla, cayó además desde el muro de separación antes de ser evacuado a un hospital.

El segundo herido recibió un disparo en el rostro y acudió por sus propios medios a un centro médico de Kafr Aqab, donde fue atendido por equipos sanitarios palestinos, indicó la organización.

La Media Luna Roja no ofreció detalles sobre las circunstancias en las que se produjeron los disparos, y el Ejército israelí no comentó inmediatamente estos incidentes.

Las incursiones se enmarcan en una «operación antiterrorista» anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras «la identificación de intentos de establecer bastiones terroristas y la construcción de infraestructuras terroristas en la zona», sobre las que no dieron más detalles.

Más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania -incluido un número indeterminado de milicianos- desde el 7 de octubre de 2023, fecha desde la que Israel incrementó sus incursiones militares en este territorio palestino. Hay además más de 200 menores de edad y una veintena de mujeres muertas, según OCHA.

"La situación en Cisjordania se deteriora día a día y solo empeorará, porque no existe ningún mecanismo interno ni externo que frene a Israel ni detenga su continua política de limpieza étnica", denunció en un comunicado Yuli Novak, directora de la ONG israelí B’Tselem la semana pasada.