JetSMART finaliza actualización técnica de sus A320 por un fallo reportado por Airbus

En un comunicado difundido en Buenos Aires, JetSMART Airlines indicó que ha completado la actualización requerida por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

"Todas las acciones se realizaron conforme a los procedimientos y plazos establecidos, sin impacto en la operación de la aerolínea ni para los pasajeros", señala el comunicado.

La compañía añadió que sus operaciones "continúan desarrollándose con total normalidad".

Fundada en 2016, JetSMART Airlines opera unas 80 rutas domésticas e internacionales en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador y su flota está integrada por 46 aviones Airbus A320 y A321.

El viernes pasado, Airbus reconoció un fallo en sus sistemas de control detectado en un A320 durante un vuelo de la compañía estadounidense JetBlue entre Cancún y Newark, Nueva Jersey, que el pasado 30 de octubre tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Sus sistemas de control sufrieron una disfunción por su exposición a altas radiaciones solares, lo que ha llevado a Airbus a revisar sus equipos.

Más de 6.000 aviones, la mitad de los A320, el avión más vendido de la historia de la aviación comercial, se vieron afectados por este problema, aunque la mayor parte de ellos solo necesitaban una actualización informática para mantener los estándares de seguridad.

En un primer momento Airbus indicó que un millar precisaba un mantenimiento más profundo, que podía mantenerles en tierra algunas semanas, pero el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, indicó que finalmente esa intervención solo afectará a un centenar.

La intervención provocó algunas cancelaciones de vuelos y retrasos en Europa, aunque el impacto fue superior en Asia y América, según indicaron las diferentes compañías.