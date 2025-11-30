Kazajistán extiende protesta a Ucrania por ataque contra oleoducto kazajo en puerto ruso

"El Ministerio de Exteriores de Kazajistán expresa su protesta en relación al nuevo ataque deliberado contra la infraestructura crítica del KTK en las aguas del puerto de Novorossíisk", indicó en un comunicado el portavoz de la diplomacia kazaja, Aybek, Smadiyárov.

Recordó que se trata del "tercer acto de agresión contra un objetivo exclusivamente civil cuyas operaciones cuentan con las garantías de las normas del derecho internacional".

"Valoramos el incidente como una acción que daña las relaciones bilaterales de la República de Kazajistán y Ucrania, y esperamos que la parte ucraniana tome medidas efectivas para evitar que semejantes incidentes ocurran en el futuro", indicó.

El ataque, perpetrado en la madrugada del sábado, no condujo a un derrame de crudo ya que se activaron los sistemas de seguridad de la instalación, que cerró las válvulas de la terminal de carga destruida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, las autoridades toman pruebas del agua marina en la zona y llevan a cabo el monitoreo de la situación ecológica, señaló el consorcio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las restantes terminales de la planta reanudarán sus operaciones "cuando no haya amenaza de ataques de drones náuticos o aéreos", añadió la víspera KTK.

El consorcio agrupa importantes compañías de Kazajistán, Estados Unidos, Rusia y varios países europeos, por lo que este acusó a Ucrania de "atacar los intereses de los países participantes".

En 2024 el oleoducto transportó más de 63 millones de toneladas de petróleo.

Los drones ucranianos golpean desde hace meses las instalaciones energéticas en Rusia, desde refinerías hasta oleoductos, gasoductos y depósitos de combustible.