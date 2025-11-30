Kiev aplaude la decisión del presidente Nawrocki de cancelar una reunión con Orbán

"Esta es, efectivamente, una buena decisión. Muestra que la posición de Polonia está basada en principios y en un sentido fuerte de solidaridad, y reafirma su compromiso con la unidad europea y la seguridad en un momento crucial", expresó el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.

"Gracias Polonia", concluyó el mensaje de Sibiga, publicado en polaco y en inglés.

Kiev reaccionaba así a la publicación que hizo en esta jornada Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca y quien señaló en X que Nawrocki decidió limitar el programa de su próxima visita a Hungría.

"El presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom", indicó Przydacz.

El Grupo Visegrado, foro que reúne a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, celebrará una reunión de líderes en la ciudad húngara de Esztergom el miércoles de la semana próxima.

En el marco de su visita a Hungría para dicha cita, Nawrocki tenía previsto visitar el próximo jueves junto a su esposa, en Budapest, al presidente húngaro, Tamas Sulyok, y al jefe del Gobierno magiar, según recogió el diario polaco 'Gazeta Wyborcza'.

La reorganización de la agenda del presidente polaco se produce después de la visita el viernes de Orbán a Putin en Moscú.