La UE despliega a su coordinador humanitario en Sri Lanka tras las lluvias torrenciales

"El devastador ciclón Ditwah causó numerosas muertes y miles de desplazados en Sri Lanka. Nuestro coordinador de respuesta humanitaria rápida de la UE ha sido desplegado para ayudar a evaluar la situación y las necesidades con las autoridades de Sri Lanka y los socios humanitarios. La UE brindará apoyo", afirmó la comisaria a través de un mensaje en redes sociales.

El Gobierno de Sri Lanka mantiene el estado de emergencia pública en todo el país este domingo mientras las lluvias torrenciales continúan provocando devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varios distritos de la isla.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC), las precipitaciones han dejado al menos 193 muertos y 228 desaparecidos, mientras que casi un millón de personas se han visto afectadas por las inundaciones que han golpeado prácticamente todos los distritos.

Unas 150.000 personas han sido desplazadas y las autoridades han habilitado centenares de centros de acogida temporal para atender a los afectados.

La infraestructura del país también se ha visto gravemente afectada, con daños en carreteras, puentes y otras vías de comunicación que han obligado al cierre de varios tramos y dificultan las labores de rescate.

Asimismo, inundaciones y deslizamientos también azotan Indonesia y Tailandia, elevando el balance regional a al menos 790 muertos y cientos de desaparecidos.