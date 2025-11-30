Los apagones simultáneos afectarán el 54 % de Cuba este domingo, según la compañía estatal

Los prolongados cortes que pueden sobrepasar las 20 horas diarias responden a la crisis energética que padece la isla caribeña, agravada desde mediados del año pasado lo que ha generado además cinco apagones nacionales en el último año.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, refirió que la víspera el servicio se afectó durante las 24 horas.

Para el horario "pico" -el de máxima demanda- este día prevé contar con una capacidad de generación de 1.570 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.680 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.750 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica disponibles están fuera de servicio por averías o mantenimientos y 96 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante.

Todas las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

El programa solar gubernamental, que ha puesto en marcha 33 parques fotovoltaicos por todo el país este año, alivia parcialmente el déficit eléctrico durante el día, pero no en el horario nocturno porque no cuenta con baterías para acumular energía.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el efecto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética".

Los constantes apagones están paralizando la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) también prevé que su producto interno bruto (PIB) sea negativo este año.