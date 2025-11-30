Love of Lesbian abre con éxito en Guadalajara los conciertos del Foro FIL de la feria

En su concierto, que prácticamente ha llenado el recinto reservado al Foro FIL, con capacidad para unas 3.000 personas, Love of Lesbian ha cantado temas de su último disco, 'Ejército de salvación', además de algunos de sus temas más conocidos entre sus seguidores, que son numerosos en países latinoamericanos como México, Colombia, Chile, Perú y Argentina.

Como ha sucedido con el programa literario, la comisaria de la presencia barcelonesa en la FIL, en colaboración con la directora del festival Grec, la programación veraniega de artes escénicas y musicales de Barcelona, las actuaciones previstas en el Foro FIL responde a una gran variedad de estilos y generaciones.

Tras el universo 'indie' de Love of Lesbian, en los próximos días pasarán por el escenario adjunto al recinto ferial, con capacidad para 3.000 personas, el flamenco urbano de Queralt Lahoz (30 de noviembre), la particular interpretación de la canción catalana que hace Roger Mas, con la Cobla Sant Jordi (1 de diciembre), el jazz y folclore de Lucia Fumero (2 de diciembre),

Habrá también una 'Noche Sonar' con la actuación de Tarta Relena y María Arnal (día 3) y una velada de mestizaje sonoro a cargo de Joan Garriga y el Mariatxi galàctic (día 4).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerrarán el programa del Foro FIL otros tres conciertos, como el resto gratuitos, con el pop irreverente de Rigoberta Bandini (día 5), la artista urbana Mushkaa (día 6) y el reggae funk latino de La Sra. Tomasa (día 7 de diciembre). EFE.