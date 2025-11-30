Ministro israelí ve un frente de guerra sirio: "La Damasco de 2025 es la Gaza de 2008"

"El Ejército y el estamento de seguridad deben prepararse de forma acorde. La conquista del (monte) Hermón sirio y la zona de amortiguación fue un paso vital, pero es necesario entender que es probable que el frente sirio se convierta en una importante zona de guerra", escribió el ministro en redes sociales.

Tras la caída del régimen sirio de Bachar al Asad hace casi un año, Israel se lanzó a ocupar tanto el lado sirio del Monte Hermón como la zona desmilitarizada entre ambos países, que se encuentra en territorio sirio, esgrimiendo motivos de autodefensa ante posibles amenazas.

Aunque inicialmente Israel alegaba que estas amenazas podían tratarse de milicias islamistas que se hicieran con las armas del antiguo régimen, el Gobierno israelí terminó por considerar una amenaza al nuevo régimen sirio en sí mismo.

"La frontera siria ha pasado de una situación de milicias proiraníes a ser un frente abierto contra un régimen terrorista suní yihadista con características ideológicas idénticas a Hamás", continúa el comunicado del ministro en este sentido.

El ministro destacó también las alianzas del nuevo presidente sirio, Ahmad al Sharaa, apuntando a que entre ellas se encuentra el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, "un dictador con una visión neo-otomana declarada y peligrosa".

Chikli publicó su comunicado en redes como una reacción a la incursión que el Ejército de Israel llevó a cabo en la noche del jueves al viernes en Beit Jinn, en las afueras de Damasco.

Las fuerzas armadas israelíes alegaron entonces que lo habían hecho para detener a miembros de la organización islamista libanesa Jamaa al Islamiya. El comunicado castrense emitido aseguraba que las tropas sufrieron una emboscada, desatando combates en la zona, que Israel también bombardeó.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó, en un comunicado, que dos patrullas israelíes ingresaron a las afueras del pueblo en medio de ataques para llevar a cabo una campaña de arrestos, lo que provocó choques con jóvenes locales que trataron de frenar su entrada en el área.

En total, 13 personas murieron del lado siria y decenas resultaron heridas. Del lado israelí, seis soldados fueron heridos.

Aunque en los últimos meses Israel y Siria habían estado en conversaciones para abordar la situación de seguridad entre ambos países, la radio pública israelí Kan aseguró esta semana que las negociaciones se encontraban en un punto muerto.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en un comité del Parlamento el miércoles que Israel no está avanzando hacia la normalización con Damasco, así como que las fuerzas armadas se estaban preparando para nuevos escenarios con las fuerzas sirias o las milicias del país, según el diario The Times of Israel.