Ministros de la UE abordarán apoyo a Ucrania y planes para reforzar capacidad de defensa

La reunión comenzará con un debate sobre el apoyo militar de la UE a Ucrania, que incluirá un intercambio de opiniones con el ministro de Defensa de ese país, Denís Shmigal, y la secretaria general adjunta de la OTAN, Radmila Shekerinska.

Todo ello en el contexto de las negociaciones diplomáticas en curso que auspicia Estados Unidos para poner fin a la guerra de invasión emprendida por Rusia.

La reunión entre ucranianos y estadounidenses se da antes de que Witkoff viaje la próxima semana a Moscú para reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, con el mismo fin.

Se espera que los ministros europeos debatan durante su encuentro en Bruselas las opciones de financiación del apoyo militar a Ucrania, la mejora de la cooperación industrial en materia de defensa y los esfuerzos para socavar la flota fantasma rusa, explicaron fuentes comunitarias.

La UE ya ha entregado a Ucrania más del 80 % de los 2 millones de rondas de munición de artillería que le había prometido antes de concluir el año, y se espera que esas cifras aumenten, según fuentes comunitarias.

Precisaron que las necesidades de Ucrania a nivel militar en 2026 ascenderán a 70.000 millones de euros, ya que “seguirá siendo importante garantizar que cuente con unas Fuerzas Armadas sólidas, tanto para defenderse como elemento disuasorio”.

Por otra parte, la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, informará sobre los trabajos en curso para que la UE dé garantías de seguridad para Ucrania.

Bruselas presentará en los "próximos días" su propuesta para conceder a Ucrania un préstamo financiado con los activos rusos inmovilizados, mientras Bélgica aumenta la presión sobre una medida que ve arriesgada y perjudicial para los planes de paz para Ucrania.

La UE insiste en su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Durante los contactos diplomáticos emprendidos por Washington para impulsar un acuerdo de paz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abogado por una paz “justa y duradera” y que no se imponga limitaciones al Ejército ucraniano, como quiere Moscú.

El otro punto principal en la agenda del Consejo es la hoja de ruta presentada por la Comisión Europea en octubre para conseguir que en 2030 la UE esté más preparada para defenderse ante amenazas a su seguridad.

Se dará especial atención a los equipos que se consideran prioritarios y a proyectos concretos y emblemáticos, como el desarrollo de un “muro antidrones”.

Además, los ministros se espera que aborden el nuevo paquete de defensa que presentaron el pasado 19 de noviembre la Comisión y la alta representante, que incluía un reglamento para mejorar la movilidad militar en toda Europa y propuestas para que la industria militar comunitaria cuente con tecnologías más punteras.

Durante la reunión, los ministros podrán intercambiar puntos de vista sobre la aplicación del programa SAFE, que pretende movilizar 150.000 millones de euros en préstamos para estimular los pedidos conjuntos de armamento por parte de los Estados miembros.

La UE se ha propuesto de cara a 2030 estar mejor equipada para actuar y hacer frente de forma autónoma y coordinada a amenazas inmediatas y futuras.

Esto incluye reducir sus dependencias estratégicas, abordar sus deficiencias críticas en materia de capacidades y reforzar la base tecnológica e industrial militar.

De acuerdo a los planes de Bruselas, serán prioritarios los proyectos concretos destinados a reforzar los esfuerzos conjuntos de los Estados miembros para mejorar sus capacidades de defensa aérea y antidrones.

Por otra parte, al margen del Consejo, Kallas, en su calidad además de presidenta de la Agencia Europea de Defensa (EDA), presidirá una reunión de su comité de dirección en el que se abordará cómo seguir reforzando sus capacidades además de su presupuesto general para 2026, la plantilla y el marco de planificación trienal.