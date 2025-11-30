Mueren 5 migrantes en Canarias tras llegar 524 personas en tres barcazas desde el viernes

Cuatro de las personas muertas al intentar llegar a Canarias desde las costas africanas tenían entre 15 y 35 años e iban a bordo de una embarcación en la que viajaban 121 varones, varios de ellos menores, que se quedó sin comida, agua y combustible a unos 30 kilómetros al sur de El Hierro, la más meridional y occidental de las Islas Canarias.

La precaria embarcación fue rescatada por un barco del servicio de Salvamento Marítimo español este domingo por la mañana.

Hasta el momento, trece de las personas que iban a bordo de esa barcaza o cayuco han sido trasladadas a un hospital para su atención médica. Al menos de una de ellas se encuentra en estado grave por un cuadro de hipotermia severa.

Según el relato de los propios migrantes, habrían realizado una travesía de ocho días, desde Jinack, en Gambia, y han manifestado tener nacionalidades de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Los tripulantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del pueblo de San Andrés, donde serán atendidos por miembros de una oenegé y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros centros fuera de la isla de El Hierro.

Además de los cuatro fallecidos de esta embarcación, en la tarde del sábado un vecino del pueblo de La Restinga (sur de El Hierro) alertó a las autoridades de la presencia de un cadáver en la bahía de esta localidad, que había avistado mientras nadaba en esta zona próxima a la costa.

Tras las labores de recuperación del cuerpo, las autoridades determinaron que se trataba del cadáver de uno de los ocupantes del cayuco que llegó a El Hierro en la madrugada del sábado después de ser rescatado a menos de dos kilómetros de La Restinga con 214 personas a bordo, de las cuales 22 eran mujeres y 5 menores.

Al llegar al puerto de La Restinga, los migrantes habían trasladado a los equipos de emergencia y rescate que les atendían que echaban en falta a una de las personas que viajaba con ellos.

Los cuerpos de estas cinco personas han sido trasladados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la isla de El Hierro, en el tanatorio municipal de La Frontera, a la espera de autopsia.

A estas dos embarcaciones se suma una tercera que arribó en la noche del viernes tras ser localizada a algo más de siete kilómetros y que fue escoltada a tierra con las 189 personas que iban a bordo, de las cuales 19 eran mujeres y 4 menores, dos de ellos de entre 1 y 2 años.

Según el relato de los propios migrantes, la travesía de este cayuco se habría prolongado hasta siete días y tras salir desde Barra, en Gambia, a unos 1.600 kilómetros de navegación hasta La Restinga. A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal y Guinea-Conakry.