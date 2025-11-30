Netanyahu pide indulto por "interés nacional" para resolver "enormes desafíos" de Israel

"Mi interés personal ha sido y sigue siendo continuar el proceso hasta el final, hasta el indulto total. Pero la realidad política y de seguridad, y el interés nacional, exigen otra cosa. El Estado de Israel se enfrenta a enormes desafíos", dijo Netanyahu en un vídeo en la red social X tras conocerse la petición de amnistía.

El juicio, según Netanyahu, "está desgarrando desde dentro y avivando las divisiones" de la sociedad israelí, y consideró que darlo por acabado "contribuirá en gran medida a apaciguar las llamas y promover la gran reconciliación".

"Deliberé concienzudamente sobre este asunto. Pero lo que inclinó la balanza fue que se me exige testificar tres veces por semana. Es una exigencia inalcanzable", agregó.

Netanyahu debe comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio en el que, desde su inicio en 2024, se ha afanado en aplazar alegando repetidamente que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la brutal ofensiva de sus tropas en Gaza; lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

El primer ministro tiene tres causas judiciales abiertas: los casos '1.000' y '2.000', por fraude y abuso de confianza, y el '4.000', considerado el más grave y sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí, que ha mantenido de forma continuada que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

Miles de israelíes se han manifestado repetidamente en los últimos tres años contra Netanyahu -primero con mayor vehemencia en protesta por una reforma judicial que pretende entregarle un control mucho más amplio del poder judicial, y luego por su gestión del regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás-, pero el primer ministro asegura que cuenta con un respaldo mayoritario.

"He sido elegido repetidamente en elecciones democráticas y he recibido su confianza para continuar como primer ministro de Israel, ante todo, para alcanzar estos objetivos históricos. Por estas razones, los abogados presentaron hoy una solicitud de indulto al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida", continuó Netanyahu.

En el vídeo publicado en X donde trata de argumentar su petición, el que ha sido primer ministro de Israel hasta en tres mandatos distintos también se remite a la carta que a principios de mes el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió al propio Herzog para requerir el indulto de Netanyahu.

"El presidente Trump exigió el fin inmediato del juicio para poder, junto con él, promover un conjunto de intereses vitales compartidos por Israel y Estados Unidos", concluyó Netanyahu.

Las próximas elecciones legislativas en Israel, como paso previo a elegir primer ministro, están programadas para el 27 de octubre del año que viene, pero esta fecha podría anticiparse si la Knéset (Parlamento israelí) se disuelve antes o si el Gobierno de coalición que lidera Netanyahu junto a partidos de corte ultra pierde la mayoría.