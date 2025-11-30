Organizaciones llaman a resistir ante ICE tras arrestos en protesta en Nueva York

El defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, abogó en una conferencia de prensa en Chinatown -el barrio en el que ocurrieron las detenciones- por seguir participando en manifestaciones contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "de forma pacífica" para no dar a los agentes "una excusa para venir con más fuerza".

"No nos disculparemos por intervenir y protegernos los unos a los otros (...). Estamos inmensamente orgullosos de los neoyorquinos que se han presentado cada vez que los agentes de ICE han venido a intentar abusar de nuestros vecinos", apuntó Williams, según informa el medio local Gothamist.

Por su parte, Murad Awawdeh, director de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), denunció que durante la protesta de ayer "algunas personas fueron rociadas con gas pimienta" y otras "fueron arrojadas violentamente al suelo".

Hannah Stauss, miembro de la organización Hands off NYC, también llamó a resistir ante ICE y aseguró que, aunque los agentes "son hombres fuertes con armas", se vuelven "mucho menos atrevidos" en este tipo de enfrentamientos, "porque nosotros somos muchos más que ellos".

Por su parte, la concejal de la ciudad de Nueva York Shahana Hanif recordó que Nueva York es una ciudad santuario y que la policía local "no debería estar colaborando con las tácticas perjudiciales" de ICE.

"Nuestras comunidades inmigrantes merecen seguridad y dignidad, no miedo”, declaró Hanif.

Ayer, decenas de personas bloquearon las salidas de un estacionamiento en el que se habían concentrado agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de ICE, como antesala de un operativo.

La policía no ha divulgado aún la cifra exacta de los manifestantes que fueron arrestados en esta protesta.

La presencia de los agentes migratorios tuvo lugar pocos días después de que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, revindicara las leyes santuario que protegen a los inmigrantes en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.