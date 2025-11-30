Patty Pravo, Elettra Lamborghini o Fedez competirán en el próximo Festival de Sanremo

La veterana intérprete de 'La Bambola' (1968) es la "guinda sobre la tarta" de una lista de 30 artistas, entre solistas, dúos o grupos de todo tipo, que pasarán por la 76 edición del famoso festival de la canción italiana entre el 24 y el 28 de febrero de 2026.

"Esta lista es la demostración de que la música italiana está en continua evolución y que cuenta con muchísimos sabores distintos", avanzó Conti al anunciar la lista de cantantes en el informativo de este domingo en la televisión pública RAI.

Por el Teatro Ariston de Sanremo pasarán artistas consagrados como Tommaso Paradiso, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Arisa, Levante, Malika Ayane, Sal Da Vinci, los raperos J'Ax, Dargen D'Amico o Fedez, este último en dúo con el cantautor Masini, Francesco Renga o Erma Metal, ganador en 2018.

Conti además ha contado con jóvenes cantautores como Fulminacci, artistas revelación como Leo Gassman, Michele Bravi o Mara Sattei o promesas de la escena rap italiana como Sayf, Chiello, Samurai Jay o Nayt o el quinteto punk femenino Bambole di Pezza, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Festival de Sanremo es una de las citas más esperadas del calendario cultural italiano, casi un 'monotema' nacional en los cinco días que dura, y en los últimos años ha logrado un importante seguimiento, el año pasado superando el 60 % de cuota de pantalla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de este certamen sale el representante italiano en Eurovisión, con importantes éxitos internacionales en los últimos tiempos como el grupo Maneskin, ganador de 'Micrófono de cristal', Mahmood y Blanco, Marco Mengoni, Angelina Mango o Lucio Corsi.