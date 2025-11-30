Petro pide a la Unión Europea ordenar la normalización de vuelos hacia Venezuela

"Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y América Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar las empresas que no lo hagan", expresó Petro al actualizar un mensaje publicado en X, donde pidió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar a una reunión por el cierre "completamente ilegal" del espacio aéreo venezolano.

Petro, que tachó de "completamente ilegal" el anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano, no detalló a qué acuerdo se refiere, pero la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) suscribieron este mes en la ciudad colombiana de Santa Marta una declaración en la que, ente otros asuntos, se comprometieron al "pleno cumplimiento del derecho internacional" en la lucha contra el narcotráfico.

En su mensaje del sábado, Trump advirtió de su decisión de cerrar el espacio aéreo venezolano a "todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas".

Pese a la advertencia de Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, mantuvo con normalidad sus operaciones durante el sábado y recibió vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana.

Por el momento, Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en Venezuela.

Todo esto ocurre luego de que el pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

También se produce en el contexto de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe, que han causado decenas de muertos y que se realiza con el argumento -no demostrado- de lucha contra el narcotráfico, en el que también implica a las autoridades venezolanas y, en especial, al presidente del país, Nicolás Maduro.