Petro pide una reunión de la OACI ante el cierre "ilegal" del espacio aéreo venezolano

"El cierre del espacio aéreo de Venezuela es completamente ilegal. La OACI debe reunirse de inmediato. El secretario general de la OACI (el colombiano Juan Carlos Salazar) debe convocar de inmediato la Asamblea", expresó Petro en la red social X.

El presidente estadounidense advirtió el sábado que las aerolíneas y los pilotos deben tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

Pese a la advertencia de Trump, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, mantuvo con normalidad sus operaciones durante el sábado y recibió vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el momento, Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana", agregó Petro.

La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la orden de Trump de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una "amenaza" para propiciar un cambio de Gobierno.

Al respecto, el mandatario colombiano insistió en que "no hay autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para acciones militares" sobre Venezuela.

"El senado de los EEUU no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo", reiteró Petro.