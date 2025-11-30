Portugal refuerza su compromiso con protección y asistencia a sus ciudadanos en Venezuela

Aun así, el ministerio subrayó en un comunicado que "hasta el momento no se registra ninguna situación que justifique alarma".

Y recomendó a los portugueses en Venezuela que mantengan su lista de contactos actualizados "para garantizar una comunicación eficaz y oportuna con los servicios consulares portugueses cuando sea necesario".

En ese sentido, el Gobierno luso apuntó que "los canales de urgencia" disponibles para la comunidad portuguesa residente en Venezuela son: Consulado general de Portugal en Caracas, (+58)414-466 53 50, cgcaracas@mne.pt; Consulado general de Portugal en Valencia, (+58)412-0405565/(+58)414-484 35 41, valencia@mne.pt; y el Gabinete de Emergencia Consular (GEC), línea de emergencia consular (+351) 217 929 714 / (+351) 961 706 472, gec@mne.pt.

El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, precisó esta semana que en Venezuela hay unos 770 nacionales del país ibérico, a los que se suma más de medio centenar que estaría allí de manera temporal.

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por cerrado el espacio aéreo venezolano, por lo que las compañías internacionales que seguían operando en el país suramericano anunciaron que evalúan la situación y toman precauciones.

Trump dio por cerrado el espacio aéreo de Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara a las compañías aéreas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Tras el aviso del pasado día 21, la aerolínea portuguesa TAP y otras compañías suspendieron sus vuelos y el miércoles pasado Venezuela revocó las concesiones para volar de TAP, Iberia, Avianca, Latam Colombia, Gol y Turkish Airlines tras acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU.