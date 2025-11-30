Portugal revisa la seguridad de sus embalses para reforzar su vigilancia

Con ese fin, la titular de esa cartera, Maria da Graça Carvalho, ha solicitado la elaboración de un informe "a fondo" sobre las condiciones en que se desarrollan las actividades relacionadas con la seguridad de esas instalaciones.

Según el ministerio, Portugal cuenta actualmente con 263 grandes embalses, que están bajo un reglamento de seguridad común, a los que se suman otros más pequeños que se acogen a una reglas específicas.

La nota explica que debido a la complejidad legal creciente, el envejecimiento de las infraestructuras, la entrada de nuevos operadores en el sector y los efectos de la crisis climática se ha decidido llevar a cabo esta evaluación técnica "exhaustiva y actualizada".

Carvalho indicó en el texto que "no puede haber dudas cuando está en cuestión la seguridad de las personas y la fiabilidad de las infraestructuras estratégicas".

"Es informe permitirá identificar vulnerabilidades, priorizar intervenciones y garantizar que el país está preparado para responder a desafíos presentes y futuros", remarcó.

La Agencia Portuguesa de Medioambiente (APA, por sus siglas en portugués), como entidad encargada de la seguridad de los embalses, será la responsable de elaborar el informe, en colaboración con organismos del sector.