Protestas frente a la casa del Presidente israelí ante posible indulto a Netanyahu

"No hemos olvidado el abandono del 7 de octubre", reza una de las pancartas capturada en las fotografías compartidas por el movimiento 'Israeli Pro-Democracy Protest Movement (Movimiento israelí pro democracia)'.

Durante la concentración, recogen las fotografías, un activista vestido con un mono naranja y caracterizado como Netanyahu pidió simbólicamente clemencia al presidente, representado por otro manifestante con traje y corbata, en una puesta en escena que denunciaba la supuesta deriva hacia una "república bananera" en Israel.

El primer ministro envió este domingo una petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.

"La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", recoge el texto difundido por la presidencia israelí.

A principios de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar al mandatario israelí, defendiendo su papel en la gestión del país. Durante su visita en octubre, Trump pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: "¿Por qué no le conceden el indulto?", dijo entonces al presidente, "¿a quién le importan unos cigarros y champán?"

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como 'caso 1.000', acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos, y por el 'caso 2.000', en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio Yedioth Ahronoth, Arnon "Noni" Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí, que asegura que los juicios contra él son una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo", es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.