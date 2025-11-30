Salvador Nasralla vota y llama a los jóvenes a defender su derecho al voto en Honduras

"No permitan que delincuentes arranquen las papeletas sobrantes", subrayó Nasralla, quien instó a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución y abstenerse de intimidar o interferir en el libre ejercicio del sufragio.

Nasralla ejerció el voto acompañado por su esposa y diputada, Iroshka Elvir, y advirtió que solo con la participación electoral se puede evitar que se aprovechen de posibles fallas en el proceso.

El candidato opositor aseguró que los hondureños quieren "una mejor vida" y prometió que, de resultar electo presidente, su principal objetivo será "dar empleo".

Nasralla compite con Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y Nasray Asfura, del conservador Partido Nacional, primera fuerza de oposición y quien recibió públicamente hace tres días el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar para elegir al presidente del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local y 20 al Centroamericano.