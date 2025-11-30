Shakira enciende la noche de Asunción ante miles con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

La artista conectó de entrada con el público al bailar con su elenco delante de una pantalla que proyectaba las banderas de diferentes países repitiendo las nacionalidades de las mujeres "latinas" hasta llegar a las paraguayas, que respondieron a coro con gritos y aplausos.

Con diferentes atuendos y coreografías, la estrella colombiana bailó y puso a mover sus seguidores con varios éxitos de su repertorio que, entre otros, incluyó "La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de la lntuición", "Estoy Aquí", "La Loba", "La Copa Vacía", además de "Te Felicito" y "TQG", que también fueron cantadas a coro en el estadio.

El escenario abarrotado también acompañó el momento emotivo provocado por la aparición en pantalla gigante de un video mostrando a Shakira cuando era bebé y luego una niña que comenzaba a cantar hasta convertirse en una artista, imágenes que precedieron a la interpretación de "Pies descalzos, sueños blancos".

Abrió el espectáculo como "telonera", la artista paraguaya Nath Aponte que interpretó canciones del género guarania, que es emblemático de la identidad musical de pueblo paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Shakira incluyó a Paraguay para dos presentaciones, este viernes y sábado, en la segunda parte de su gira mundial que incluye a varios países de Latinoamérica y que cerrará con espectáculos en la ciudad argentina de Córdoba previstos a mediados de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La colombiana volvió a Paraguay 14 años después de haber presentado en 2011 la gira 'Sale el Sol Tour'.