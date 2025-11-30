Taiwán prohíbe importación de productos porcinos de España por la peste porcina africana

El Centro de Operaciones de Emergencia para la PPA de la isla informó de que, con efecto inmediato, queda vetado el ingreso por mar y aire de cualquier producto fresco o procesado de cerdo, informó la agencia de noticias CNA.

Los artículos serán confiscados en frontera y devueltos o destruidos, y España pasará a integrar la lista taiwanesa de territorios afectados, lo que implica controles reforzados en los puntos de cuarentena fronteriza.

Las autoridades taiwanesas señalaron que, aunque no existen vuelos directos entre ambos países, sí puede enviarse correo postal, lo que mantiene un riesgo de introducción del virus.

España es uno de los principales suministradores de porcino a Taiwán, con exportaciones de 25.452 toneladas en 2023, 16.019 en 2024 y 17.384 en lo que va de 2025, solo por detrás de Canadá.

El brote español llevó esta semana a la Generalitat de Cataluña a activar el plan de contingencia tras confirmarse los primeros dos jabalíes infectados, a los que se sumaron otros cuatro.

Las autoridades han establecido un perímetro de infección de seis kilómetros y una zona de vigilancia de veinte, con restricciones de acceso, actividades al aire libre y movimientos de ganado en 76 municipios.

La PPA no afecta a los humanos, pero es altamente contagiosa entre jabalíes y cerdos domésticos, y puede provocar fuertes pérdidas económicas.