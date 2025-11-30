Tres muertos y un desaparecido en Vietnam por el avance de la tormenta tropical Koto

Las intensas precipitaciones han castigado en las últimas semanas la franja central del país, anegando zonas históricas y destinos turísticos muy populares, y causando daños valorados en cientos de millones de euros.
De acuerdo con medios estatales, las autoridades ordenaron el regreso a puerto de embarcaciones pesqueras y desviaron decenas de vuelos ante el fuerte oleaje y los vientos peligrosos generados por Koto.
Dos embarcaciones —un barco pesquero en la provincia de Khanh Hoa y una pequeña balsa en Lam Dong— se hundieron en las últimas horas.
Los servicios de emergencia confirmaron tres fallecidos y mantienen la búsqueda de una cuarta persona desaparecida.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La tormenta se encontraba a más de 300 kilómetros mar adentro en la mañana del domingo y se prevé que continúe debilitándose antes de tocar tierra la próxima semana, según el servicio meteorológico nacional.
Vietnam, uno de los países más expuestos del mundo a los ciclones tropicales, registra habitualmente unos diez tifones o tormentas al año, pero Koto es ya el decimoquinto fenómeno de este tipo en 2025.
Los desastres naturales han dejado más de 400 muertos o desaparecidos este año y ocasionado pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros, según datos oficiales.
Los científicos advierten de que el impacto del cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de estos episodios meteorológicos extremos en el Sudeste Asiático.