Turquía ofrece apoyo a Irán para resolver su disputa nuclear mediante diálogo

“Turquía siempre ha estado junto a Irán y continuará estándolo. La cuestión nuclear debe resolverse mediante el diálogo y dentro del marco de la ley internacional”, sostuvo Fidan en una rueda de prensa con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en la capital iraní, según informó la agencia IRNA.

El diplomático turco indicó, además, que las “sanciones injustas” impuestas contra Irán por su programa nuclear “deben ser levantadas”.

Araqchí dijo que durante la reunión con el ministro de Exteriores turco hablaron sobre las sanciones estadounidenses y la restauración, a finales de septiembre, de las resoluciones de la ONU contra Irán por la disputa nuclear del país con Occidente.

El jueves, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, rechazó una vez más entablar conversaciones nucleares con Estados Unidos, afirmando que el Gobierno estadounidense no es “digno” de tratar o cooperar.

Los dos ministros coincidieron en la necesidad de ampliar su cooperación bilateral en los sectores energético y de transporte y de aumentar su comercio hasta la meta de 30.000 millones de dólares.

En este sentido, Fidan y Araqchí anunciaron haber dialogado sobre los preparativos para la novena sesión del Consejo Supremo de Cooperación, que estará presidida por los presidentes de ambos países, en un futuro próximo, en la capital iraní.

“Confiamos en que la cooperación entre ambas naciones seguirá una trayectoria ascendente”, declaró el jefe de la diplomacia iraní.

El ministro iraní informó que su país abrirá un nuevo consulado en la ciudad turca de Van, fronteriza con Irán, mientras ambas partes llamaron a impulsar el inicio de las obras del proyecto ferroviario Cheshmeh Sarya – Aralik, considerado clave para mejorar la conectividad entre los dos países.

La situación en Gaza ocupó una parte central del encuentro entre los cancilleres de Irán y Turquía.

Los ministros de Exteriores iraní y turco pidieron acciones inmediatas para “detener los crímenes” de Israel en la Franja de Gaza.

Araqchí denunció las “repetidas violaciones del alto el fuego” en Gaza y los recientes ataques israelíes en Líbano y Siria y afirmó que Israel “persigue un plan más amplio para desestabilizar la región”.

Fidan, quien llegó hoy a Teherán para una visita oficial, afirmó que se reunirá también con el presidente iraní, Masud Pezeshkian; el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani.