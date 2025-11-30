Ucrania derriba un centenar de drones en ataque nocturno ruso que provocó un muerto

Según un comunicado de la Fuerza Aérea de Ucrania publicado en su canal de Telegram, los 104 drones eran de tipo 'Shahed', de tecnología iraní, Gerbera y de otros modelos, y fueron derribados en norte, sur y este del espacio aéreo ucraniano.

Los militares ucranianos registraron 18 impactos de drones y de misiles balísticos en trece puntos del país, según el parte.

También hubo dos impactos debidos a la caída de fragmentos de sistemas de ataque rusos derribados.

Según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó al jefe de la administración regional en Visgorod, Mikola Kalashnik, seis de los heridos, entre los que se encuentra un niño, han tenido que ser hospitalizados.

Este nuevo ataque sigue al que se produjo ayer, que fue de carácter masivo porque se usaron más de medio millar de drones y decenas de misiles, y que causó en Kiev tres muertos y 37 heridos, según informó el propio presidente del país, Volodímir Zelenski.