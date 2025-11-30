Últimas encuestas antes de la veda dan como claro ganador al ultraderechista Kast

El exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda, le saca en los sondeos publicados hasta ahora entre 12 y 16 puntos a la izquierdista Jeannette Jara.

La exministra comunista del Gobierno de Boric ganó la primera vuelta del 16 de noviembre, con el 26,8 %, pero al ser la candidata única de una amplia coalición progresista no tiene muchos más votos de donde sacar.

Kast, en cambio, sacó el 23,9 % de los votos, pero ya ha recibido el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten de que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir a otros votantes, como los que optaron por el economista populista Franco Parisi, que quedó tercero con el 19,7 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los sondeos que más ventaja le dan a Kast (16 puntos) son Criteria, que le otorga un 51 % en intención de voto, frente al 35 % de Jara y el 14 % en votos nulos o blancos; y Panel Ciudadano UDD, que asegura que el líder del Partido Republicano obtendría el 50 %, frente al 34 % de la exministra de Boric y el 16 % del voto nulo, blanco o abstención.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La encuesta Data influye muestra, en tanto, un 49 % en intención de voto para Kast, un 34 % para Jara, un 14 % nulo o blanco y un 3 % de abstención, pese a que el voto es obligatorio.

La que menos distancia pronostica es Cadem, que arroja un 46 % para el ultraderechista, un 34 % para la izquierdista y un 20 % de personas que no votarían, no sabe o no responden.

Desde 2006, ningún presidente en Chile ha sido sucedido por alguien de su misma línea política y el poder ha oscilado entre izquierda y derecha.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora ha sido el fallecido Sebastián Piñera, que lo hizo en dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022).

La ley electoral prohíbe difundir encuestas quince días antes de las elecciones, por lo que a partir de la medianoche de este sábado las autoridades multarán a cualquier medio de comunicación que difunda sondeos, aunque la publicación en redes sociales no está penada.