Venezuela denuncia ante instancias internacionales el amedrentamiento de EE.UU.

El presidente Nicolás Maduro envió una carta a la alianza OPEP+, publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a propósito de la segunda reunión ministerial 2025, en la que alerta del presunto interés estadounidense, por medio -según dijo- "del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país".

"Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional", agregó.

Además, confió en los esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y de los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que señaló como una "agresión que se gesta con cada vez más fuerza" y, advirtió, "amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores".

Igualmente, el Ejecutivo venezolano acudió ante la OACI para acusar a Estados Unidos de vulnerar su soberanía, luego de que el mandatario Donald Trump advirtiera en un mensaje que se debe considerar "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo del país suramericano.

En un comunicado, publicado y posteriormente borrado -sin alguna explicación- de las redes sociales del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, la Administración de Maduro indicó que Trump anunció sorpresivamente el "supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener -afirmó- la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno".

Además, reiteró que la Institución Aeronáutica Nacional (INAC) es el único ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano.

Las operaciones de varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, siguen suspendidas, mientras que Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, mantienen por ahora sus vuelos en la nación suramericana.

Por su parte, Trump confirmó que había hablado con Maduro -con cuyo Gobierno Washington no mantiene relaciones diplomáticas desde 2019-, pero se negó a dar detalles de la conversación ocurrida en medio de la escalada de tensión en el Caribe.

"La respuesta es sí", dijo Trump a periodistas, a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, al ser consultado sobre las versiones periodísticas de que había dialogado con el líder chavista.

El mandatario evitó abundar en detalles: "No quiero comentar al respecto", zanjó.

La conversación entre los dos líderes se habría dado la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó el viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

En esta jornada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la OACI convocar una reunión por el que denominó como anuncio de cierre "completamente ilegal" de parte de Trump.

"Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana", publicó Petro en X.

El mandatario también pidió a la Unión Europea (UE) que ordene la normalización de vuelos hacia y desde Venezuela.

Entretanto, el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela, tras el anuncio de Trump.

Según indicó la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, esta decisión se tomó por "la potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles en el espacio aéreo de Venezuela por el conflicto con Estados Unidos".

Las autoridades de Guyana y Trinidad y Tobago, países vecinos de Venezuela, han confirmado que las aerolíneas continúan operando en su espacio aéreo con normalidad.

Por otra parte, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodrígez, informó que se reunió con familiares de venezolanos que murieron en los ataques de Estados Unidos a lanchas en el mar Caribe, que presuntamente transportaban drogas.

Rodríguez mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares porque, aseguró, han recibido amenazas "por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos".

El parlamentario adelantó que este lunes se llevará a cabo una sesión extraordinaria para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos hechos y que deberá determinar cuántos venezolanos han perdido la vida en esos ataques, ya que hay ciudadanos de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha anunciado ataques contra 20 embarcaciones, en el Caribe y en el Pacífico, en los que han muerto unas 83 personas.