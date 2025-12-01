Aerolíneas españolas cancelan sus vuelos a Venezuela tras aviso de la Agencia de Seguridad

La AESA recomendó este lunes no sobrevolar este espacio aéreo hasta el 31 de diciembre, una situación que provocó que Iberia suspenda su operativa hasta ese mismo día, mientras que Air Europa no volará hacia Venezuela hasta al menos el día 12 del mismo mes.

Por su parte, Plus Ultra amplía la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Este nuevo aviso de la AESA se produce después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el próximo 31 de enero.

Iberia tiene habitualmente cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra cuenta con cuatro (una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana), otras cuatro Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) y tres más Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía en la que más impacta la suspensión es Plus Ultra, puesto que concentra prácticamente toda su operación en América Latina, especialmente en Venezuela, mientras que Iberia y Air Europa tienen cientos de vuelos semanales a la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las tres compañías españolas destacan que su intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad", como detalló Iberia.

Air Europa comentó que, en función de la evolución de esta situación, "se valorará prorrogar la cancelación, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación".

En este contexto, el Aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, recibió este lunes vuelos procedentes de la panameña Copa Airlines (desde Bogotá y Ciudad de Panamá) y de la venezolana Conviasa (desde San Petersburgo).

Así, Conviasa mantiene abierta la única posibilidad de salida directa a Europa desde Venezuela ya que, además de Iberia, Air Europa y Plus Ultra, TAP, Turkish y Laser cancelaron también sus vuelos en Caracas ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela.

Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en su red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado "en su totalidad".

No obstante, no esta cerrado, ya que esa cuestión compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, según explicó a los medios de comunicación la portavoz del sindicato español de controladores USCA, Susana Romero.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por su parte, defendió este lunes que las aerolíneas deben mantener la libertad de evaluar de forma individual los riesgos, incluidas las medidas de clausura de espacios aéreos, poniendo por delante la seguridad de los pasajeros y de la tripulación en la toma de sus decisiones operativas.