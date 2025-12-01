África promoverá que el colonialismo sea reconocido como un crimen contra la humanidad

Ministros de Exteriores, académicos y representantes de organismos panafricanos ratificaron un texto calificado como "una expresión colectiva para reparar una injusticia histórica", que pretende además avanzar hacia el reconocimiento internacional de los crímenes vinculados al colonialismo, así como desarrollar mecanismos legales para procesarlos.

Durante dos días, y bajo el lema "Justicia para los africanos y los afrodescendientes a través de reparaciones", expertos y políticos analizaron en la capital argelina el impacto humano, cultural, económico y ambiental de los "crímenes coloniales" en el contiene africano y en otras regiones del mundo.

El vicepresidente de la Comisión de Indemnización del Caribe, Eric Phillips, recordó en declaraciones a EFE que unas 20 regiones caribeñas siguen "colonizadas (no independientes)" por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos, ante lo que "no basta con pedir disculpas", como se ha hecho hasta ahora, sino que existe una necesidad urgente de descolonizar.

La Declaración de Argel se presentó hoy como "referencia continental" que ambiciona "codificar los crímenes coloniales" y a "desarrollar una estrategia africana de justicia y reparación".

La resolución parte de que la esclavitud, el desplazamiento forzoso y el apartheid ya constituyen crímenes contra la humanidad, al tiempo que considera que estos delitos están a menudo ligados a prácticas coloniales, cuyo impacto todavía se manifiesta a través "del racismo, la discriminación y los discursos del odio" en estas poblaciones.

El texto pide a las expotencias coloniales colaborar para restituir los recursos y patrimonio expoliados, e indice en la necesidad de construir una historia común africada, mediante la creación de un comité panafricano de la memoria y la verdad histórica.

Los firmantes se comprometieron a "institucionalizar la criminalización del colonialismo" y promover en organismos nacionales, intercontinentales e internacionales - como la Asamblea de Naciones Unidas - el desarrollo de leyes y convenciones.

El representante de Exteriores del Frente Polisario, Mohamed Yeslam Beissat, que considera el Sáhara Occidental como la "última colonia" del continente, expresó su inquietud sobre el riesgo de una nueva era de colonialismo mundial bajo "la excusa de la seguridad" que justifica la explotación de recursos.

Yeslam definió el colonialismo como "un sistema de negar al otro", "ocupar su tierra", "negar sus derechos" y "robar sus recursos", un proceso que afecta a los cinco continentes.

En declaraciones a EFE, el ministro de Exteriores tunecino, Mohamed Ali Nafti, remarcó no solo la importancia de "corregir" las consecuencias de la colonización en África, sino la necesidad de "una asociación más sincera y sólida" del mundo occidental con el continente.

Argelia, colonia francesa durante 132 años y cuyo movimiento de liberación influyó históricamente en la descolonización de países de la región, fue la anfitriona de este seminario y promotora de la iniciativa para que la ley internacional codifique la colonización como un crimen de lesa humanidad.