Asesinan a una maestra colombiana de un pueblo indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta

"Urgimos que se investigue, juzgue y sancione a los responsables, y que el Estado tome todas las medidas pertinentes para proteger a las comunidades de la zona", exigió la institución en un comunicado divulgado en X.

El organismo instó a los grupos armados no estatales a "respetar a la población civil y sus derechos humanos", así como mostraron su solidaridad con el pueblo wiwa, que sufrió en 2024 el desplazamiento forzado de al menos 600 indígenas por el conflicto armado.

El homicidio de Elizabeth Mojica, profesora en la comunidad de La Laguna, tuvo lugar el mismo día que el representante de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia, Scott Campbell, viajó a la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada entre los departamentos caribeños del Cesar y La Guajira.

Campbell visitará la zona, por segunda vez en lo que va de 2025, desde este lunes hasta el jueves junto a representantes de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos, y este martes acompañará a la defensora del Pueblo, Iris Marín en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar.

Además, visitará "la capital sagrada del territorio wiwa y tendrá reuniones con mujeres defensoras de derechos humanos indígenas" y defensores ambientales, así como con otras autoridades civiles y militares con las que discutirá sobre los retos y desafíos en el territorio, "afectado por graves vulneraciones de grupos armados no estatales".

En lo que va de 2025, ONU Derechos Humanos recibió cinco alegaciones de homicidios de personas defensoras en los departamentos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y ha documentado una masacre, con tres víctimas, en La Guajira.