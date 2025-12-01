Astaná y Bruselas profundizarán cooperación tras 5 años de asociación UE-Asia Central

"Las relaciones económicas continúan siendo el principal motor de la cooperación. La UE conserva su estatus de importante socio comercial e inversor en Kazajistán", señaló el Ministerio de Exteriores kazajo en un comunicado tras una reunión entre ambos responsables.

El jefe de la diplomacia kazaja expresó durante la reunión la "disposición a continuar diversificando el comercio, y subrayó la importancia de ampliar el acceso de las producciones agropecuarias nacionales al mercado de la UE".

"Se dedicó gran atención al desarrollo de la Ruta de Transporte Internacional Trans Caspio (Corredor medio)", añadió Exteriores, al destacar que ambos diplomáticos "confirmaron la importancia de dicha ruta en calidad de vía fiable y estable entre Europa y Asia".

Otro de los puntos debatidos por Kosherbáev y Kallas fue la cooperación en la esfera de las energías renovables y la transformación digital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las partes expresaron la aspiración de continuar desarrollando en el futuro esta prometedora dirección de trabajo, que propicia al unísono la modernización de la economía kazaja y la estabilidad industrial de Europa", comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También destacaron la importancia de la ampliación de los contactos humanos y celebraron el comienzo de las negociaciones para la exención de visados europeos para ciudadanos kazajos, que arrancará este martes 2 de diciembre.

Ambos diplomáticos se reunieron en el marco de la 22 reunión del Consejo de Cooperación UE-Kazajistán celebrado en Bruselas.

En diciembre de 2025 se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Asociación Ampliada y Cooperación entre Kazajistán y la UE y cinco desde su entrada en vigor, un hecho que Kosherbáev calificó de "hito importante, que confirmó nuestro apego común a la asociación amplia y enfocada en el futuro".

El ministro kazajo señaló que en 2024 el monto del comercio bilateral de su país con la UE ascendió a los 48.800 millones de dólares y que más del 80 % del crudo extraído en Kazajistán es exportado a la Unión Europea.

En las conversaciones, los jefes de las diplomacias de Kazajistán y la UE abordaron la extracción y suministros de minerales de tierras raras y el desarrollo de las rutas de transporte.

Kosherbáev también se reunió este lunes con el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Josef Síkela, con el que debatieron el estado y las perspectivas de la cooperación económica entre Astaná y Bruselas, así como el desarrollo de las relaciones entre la UE y Asia Central.