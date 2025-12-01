Australia crea una nueva agencia de defensa mientras vigila una flotilla china

El Gobierno australiano anunció hoy la creación de la Agencia de Entrega de Capacidades de Defensa, un organismo que unificará tres agencias anteriores, con el objetivo, entre otros, de acelerar la gestión de proyectos que acumulan casi un siglo de retrasos en su puesta en marcha.

La creación de esta nueva agencia, que reúne a las anteriores de adquisición y sostenimiento, de armas guiadas y explosivos, y de construcción y mantenimiento naval, supone la mayor reforma del aparato de defensa desde los años setenta, y busca evitar sobrecostes y retrasos en grandes proyectos militares.

El Ejecutivo australiano ha incrementado en 70.000 millones de dólares australianos (39.400 millones de euros) el presupuesto de Defensa desde 2022, el mayor aumento en tiempos de paz.

La nueva agencia tendrá autonomía presupuestaria, reportará directamente a los ministros y estará dirigida por un director nacional de Armamento, encargado de asesorar sobre estrategias de adquisición y garantizar la entrega de capacidades.

Las reformas, que comenzarán a implementarse de inmediato y prevén la plena operatividad de la nueva agencia en 2027, se suman a otras iniciativas para modernizar las Fuerzas Armadas y reforzar la base industrial de defensa ante un entorno estratégico más exigente en el Indo-Pacífico.

En paralelo, el viceprimer ministro y titular de Defensa, Richard Marles, confirmó también hoy que las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) están monitorizando el avance de barcos de la Armada china en el mar de Filipinas.

"Mantenemos una conciencia marítima constante en nuestras zonas de responsabilidad y seguimos de manera rutinaria los movimientos de la flotillas", declaró a medios locales.

El destino de la flotilla, con capacidad para alcanzar Australia antes de fin de año, aún no está claro.

El operativo de vigilancia se produce meses después de que embarcaciones chinas circunnavegaran Australia y ejecutaran maniobras con fuego real que obligaron a desviar rutas aéreas comerciales en el mar de Tasmania (sur), episodio que elevó la preocupación en Camberra sobre la actividad militar china en la región.