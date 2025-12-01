Autoridades aseguran más de media tonelada de droga en el estado mexicano de Sinaloa

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) “se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión”, apuntó.

Refirió que con el aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis pudieran llegar a la población.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que se aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, “con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga”.

De acuerdo con la información, se logró además la detención de una persona.

“Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada es de 282,217,536 pesos (unos 15,43 millones de dólares)”, apuntó la dependencia.

En las acciones participaron además de elementos de la SSPC y la Semar, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

Desde el 5 de febrero, cuando inició la 'Operación Frontera Norte' acordada con el presidente de Estados Unidos para frenar la “invasión” de migrantes y de drogas y así evitar la imposición de aranceles del 25 % a productos nacionales, México ha asegurado más de unas 112 toneladas de droga, entre ellos 535 kilogramos de fentanilo.

Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael 'el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

El conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.000 muertos en Sinaloa, desde septiembre de 2024.