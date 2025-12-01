Barco español con 26 migranes denuncia que Italia asigne un puerto alejado para llevarlos

Las personas auxiliadas, que al parecer proceden de Somalia, Etiopía y Sudán, se encuentran a salvo y están recibiendo asistencia a bordo del buque tras haber sido rescatadas a la deriva de una lancha neumática pinchada en un lateral.

La operación se produjo a 40 millas al sur de la isla italiana de Lampedusa, informó en un comunicado SMH, responsable del Aita Mari.

Entre las 26 personas auxiliadas hay 10 adultos, de los cuales 3 son mujeres -una es la madre del bebé y otra está embarazada- y 7 hombres.

Durante el rescate, la embarcación también humanitaria Louise Michel, financiada por el artista británico Banksy, prestó asistencia en el lugar y facilitó las tareas de auxilio, según la ONG española.

Añadió que el puerto asignado ahora por las autoridades italianas es Civitaveccia, a dos días de navegación de la posición actual del Aita Mari.

"La política de asignación de puertos lejos de la zona de rescate supone reducir los recursos de salvamento y los testigos de la violación de derechos humanos en esta zona del Mediterráneo", denunció.

"El marco legislativo que propicia el pacto migratorio europeo pretende hacer pasar como legales -incidió- hechos que son intrínsecamente contrarios a las más elementales normas de derecho internacional: negar la obligación de prestar ayuda a personas en situación de riesgo vital".

Tras diez años de presencia en las fronteras exteriores de la UE, SMH aseguró que "no ha podido apreciar en este tiempo una mejora en el trato a las personas migrantes, más bien al contrario".

"Las nuevas medidas que se implementan en esos espacios de 'no derechos' son la criminalización y deshumanización de las personas migrantes y la de las entidades que les prestan ayuda humanitaria", lementó.