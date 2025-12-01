Berlín entrega a CPI a libio acusado de crímenes de guerra en cárcel más temida de Libia

El sospechoso, considerado uno de los principales responsables del centro, habría participado directamente, o supervisado, en asesinatos, torturas, violaciones y otros abusos sistemáticos contra miles de detenidos, según la orden de arresto emitida por la Sala de Cuestiones Preliminares el 10 de julio de 2025.

El Hishri es el primer ciudadano libio que queda bajo custodia de la CPI en espera de juicio desde la apertura de la investigación a Libia en 2011.

Alemania lo arrestó seis días después de la emisión de la orden de detención y lo retuvo todos estos meses hasta concluir los procedimientos nacionales previstos por el Estatuto de Roma, el tratado del tribunal, antes de proceder a su entrega a la CPI.

Como exige el procedimiento del tribunal, El Hishri comparecerá ante los jueces en una audiencia inicial cuya fecha se anunciará en los próximos días y, en esa sesión, la Corte confirmará su identidad, verificará el idioma en el que puede seguir el proceso y se asegurará de que ha sido informado de los cargos que enfrenta y de sus derechos como sospechoso.

Al Hishri, conocido como 'Al-Buti', es presuntamente uno de los funcionarios de "más alto rango" de la prisión libia de Mitiga, bajo control de la Fuerza Especial de Disuasión, conocida coloquialmente como Rada, y donde miles de personas fueron detenidas durante largos periodos y fueron víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Al-Hishri es considerado el número dos de Osama Najim al Masri, jefe de operaciones de la Policía Judicial libia y también buscado por la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Al Masri fue arrestado en Italia en febrero, pero fue liberado y después devuelto a Libia a bordo de un avión estatal italiano, en una polémica decisión del Gobierno de Giorgia Meloni.

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía Libia aseguró que ha detenido a Al Masri, al que acusa de "torturas y tratos crueles" contra internos del centro penitenciario, entre otros cargos, pero la CPI asegura que está tratando de confirmar esta información. En caso de que Libia lo tuviera detenido, no está claro si lo juzgarán las propias autoridades libias, o cooperarán con la CPI con su extradición a La Haya.

El arresto y entrega a la CPI de Al Hishri llega en medio de la creciente presión internacional sobre la milicia Rada, acusada de actuar como un aparato paralelo de seguridad fuera del control del poder judicial, a pesar de sus vínculos oficiales con el Gobierno libio.

El secretario de la CPI, Osvaldo Zavala Giler, agradeció hoy a Alemania su cooperación "firme y constante", que hizo posible la detención y traslado del sospechoso, un paso primordial en una de las investigaciones más complejas sobre los abusos cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011, cuando comenzó la rebelión contra el dictador Muamar el Gadafi.

Desde entonces, la CPI ha emitido varias órdenes de detención contra responsables libios, pero, de momento, solo ha sido ejecutada la de Al Hishri.