Carrefour finaliza la venta a NewPrinces de su negocio en Italia con 1.188 tiendas

Carrefour señaló en un comunicado que la operación se ha concluido una vez obtenidas las autorizaciones reglamentarias necesarias y cumplidas las condiciones suspensivas.

El negocio en Italia dejará de estar consolidado en las cuentas de la compañía francesa a partir del 30 de noviembre.

Carrefour, que anunció la venta en julio pasado, tenía en ese país 41 hipermercados, 315 supermercados, 820 tiendas de proximidad y 12 del modelo 'cash & carry' con los que consiguió un volumen de negocios de 4.200 millones de euros en 2024, un ejercicio en el que encajó un resultado operativo y un flujo de caja libre negativos.

Un resultado que vinculó con "un contexto económico y de competencia particularmente difícil".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El grupo francés había anticipado que esta cesión tendría un impacto negativo de 240 millones de euros para su tesorería, dada la contribución financiera que había de aportar.